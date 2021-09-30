‘Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz çok mu?’ diyen başkan geri adım attı

Torpille işe alacağı işçiler için 'Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?” diyerek kendini savunan AKP'li Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım geri adım attı. Belediyeden yapılan açıklamada işçi alımının durdurulduğu belirtildi. Başkan Yıldırım sözlerinin ise çarpıtıldığı öne sürdü.

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Elazığ’ın AKP’li Palu Belediyesi, belediyeye alınacak 5 işçi için ilan açmış ancak ilana rağmen belediyeye alınacak işçilerin isimlerin önceden belirlendiği ortaya çıkmıştı.

İddialarla ilgili konuşan AKP’li Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, “Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?” diyerek kendini savunmuştu.

Belediyeden bugün yapılan açıklamada ise daha önce açıklanan 5 işçi alımının yapılmayacağı duyuruldu.

“YAPTIĞIMIZ AÇIKLMA ÇARPITILDI”

Sözlerinin çarpıtıldığını iddia eden Bekir Yıldırım, “Geçen günlerde bu ihtiyaç doğrultusunda belediyeye 5 kişilik temizlik işçisi alımı yapacağımızı duyurduk. Ancak yaptığımız açıklama çarpıtılmıştır. İstemeden incittiğim partili arkadaşlarımın haklarını helal etmelerini istiyorum. Hırsızlık, yolsuzluk ve yalan, muhalefetin kendisine yakıştırdığı çamur ve çukur siyasetinin ürünleridir. Gelinen bu noktada, Palu Belediyesine herhangi bir personel alımı yapılmayacağını bütün kamuoyuna duyurur, hemşehrilerimize saygılarımı sunarım” dedi.

BAŞKAN NE DEMİŞTİ?

Torpilli işe alım iddiaları ile ilgili konuşan Başkan Bekir Yıldırım, “Evet iddialar doğru. Biz 5 kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın isimlerdir. Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her yerden izin aldık. Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok… İsteyen istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz çok mu görüyorlar?” ifadelerini kullanmıştı. (İHA)

