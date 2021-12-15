Milletin milyonlarca lirası böyle heba oluyor…

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Kayseri’nin Felahiye ilçesinde AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve milyonlarca lirayı bulan saat kulesi, kapalı pazar yeri ve bir süt üretim tesisinin atıl vaziyette bırakıldığını söyledi.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Felahiye ilçesine yapılan birçok yatırımın atıl vaziyette bırakıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

“400 BİN LİRAYA YAPILAN SAAT KULESİ BAKIMSIZ”

17 mahallesi bulunan, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı Felahiye ilçesinde 400 bin liraya yapılan saat kulesinin bakımsız bırakıldığını ifade eden Ataman şunları söyledi:

* Felahiye ilçesinin 17 mahallesi var. Bu mahallelerin 4 tanesi merkez mahallesi, diğer 13 mahalle ise daha önce köy olan mahalleler. İş olanakları olmayan ilçe de göç hızla devam ediyor.

* Adeta terk edilmiş bir kasaba şeklinde, ilçe merkezinde 2000-2500 kişi yaşadığı söyleniyor. İlçe merkezinde 400 bin liraya saat kulesi yapılmış, ama neredeyse saate bakacak insan kalmamış

“KAPALI PAZAR YERİNİ BELEDİYE GARAJ OLARAK KULLANIYOR”

İlçeye AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2 milyon liraya yapılan kapalı pazar yerine pazar kurulmadığını ve belediyenin burayı garaj olarak kullandığını kaydeden Ataman, “Felahiye'de bir kapalı Pazar yeri yapılmış ama ilçede pazar kurulmuyor, yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olan bu Pazar yeri şu an, belediyenin garajı ve deposu gibi kullanılıyor. Pazar kurulmaması nedeni ile vatandaş sıkıntı çekiyor. Alışverişe il merkezine veya çevre ilçelere gidiliyor bu da Felahiye esnafını da olumsuz etkiliyor. İlçede 3 kasap olmasına rağmen açık olan kasap yok” ifadelerini kullandı.

“YAKLAŞIK 12 MİLYONA YAPILAN SÜT ÜRETİM TESİSİ 4 YILDIR HİZMET VERMİYOR”

Felahiye ilçesine yine AKP'li belediye tarafından 2017 yılında yaklaşık 12 milyon lira harcanarak yapılan süt üretim tesisininin de atıl vaziyette bırakıldığını ifade eden Ataman, şöyle konuştu:

* Felahiye'de büyük çoşku ile temeli atılan ve dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in ‘Türkiye’ye örnek olacak bir projemiz.

* Bu projeyi, Felahiye’ye kazanç kapısı yaptıktan sonra tüm Türkiye’ye örnek olarak sunacağız' dediği projenin 6,5 milyon TL'ye mal olacağını ifade etmişti.

* Ancak projenin çok daha fazla maliyeti bulduğu hata 12 milyona mal olduğu yöre halkınca ifade edilmekte…2017 yılı Eylül ayında temeli atılan süt üretim tesisi, kısa sürede bitirilmesine ve üstünden tam 4 yıl geçmesine rağmen maalesef hala hizmet vermemekte.

* Yaklaşık 2 yıl önce Şeker Fabrikası'na kiraya verildiği söylenen tesiste henüz bir faaliyet bulunmuyor.

*Tesisin boş olması nedeni ile yeniden masraf gereken tesis için belediye başkanlığı harcamaya devam ediyor.

* Şeker fabrikasının bu yıl Mart ayında faaliyet yapacağı bilgisi var, bekleyip göreceğiz, ayrıca kiralama ile ilgili bilgi de net değil eğer “ticari sır” demeyecekler ise bu konuda vatandaşların bilgilendirilmesini de bekliyoruz.

* İşte milletin parasını böyle heba ediyorlar. Milyonlarca lira harcanan projeler boş duruyor.

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