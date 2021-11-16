Milletin yararına ne istendiyse reddedildi

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde yarıya gelindi. Bugüne kadar dokuz bakanlığın bütçesi kabul edildi. Ancak görüşmelerde muhalefetin sunduğu ve vatandaşın lehine olan tüm önergeler AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Deniz AYHAN

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Cumhur İttifakı'nca reddedilen teklifler şöyle:

■ Dar gelirli vatandaşa doğalgaz ve elektrik faturası desteği için Enerji Bakanlığı bütçesine 50 milyar TL ödenek konulması.

■ Çiftçi borçlarının silinmesi için Tarım Bakanlığı bütçesine 10 milyar ödenek konulması.

■50 bin öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine 6 milyar 250 milyon ödenek konulması.

■ Asgari ücretin 5 bin TL'ye yükseltilmesi ve vergiden muaf olması için Çalışma Bakanlığı bütçesine 50 milyar lira kaynak aktarılması. Ek 175 milyar lira ödenekle, en düşük emekli maaşının 4 bin TL olması.

■ Emeklilikte yaşa takılan 5 milyon kişinin sorunlarının çözümü için Çalışma Bakanlığı bütçesine 40 milyar TL ödenek konulması.

■ Bakanlık bütçesine eklenecek 7 milyar 250 milyon TL kaynakla, polis, öğretmen, sağlık çalışanları, din görevlileri gibi mesleklere 3600 ek gösterge verilmesi.

■ Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine yangın söndürme uçağı alınması için 28 milyar 200 bin TL ek ödenek konulması.

■ Dar gelirli ve bebeği olan ailelere bebek bezi ve mama desteği için Aile Bakanlığı'nın bütçesine 10 milyar TL ek ödenek konulması.

■ Ev kadınlarına sağlık sigortası yapılması için 10 milyar TL'lik ek ödenek ayrılması. Şehit yakınları ve gaziler için 5.5 milyar TL ek ödenek ayrılması.

■ Depreme dayanıklı olmayan yapıların dönüştürülmesi için 50 milyar lira bütçe ayrılması. Sel felaketlerini önlemek için 10 milyar lira ek ödenek verilmesi.