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Milletvekili danışmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adıyaman’da terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı M.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayınlanma: 13:31 - 11 Kasım 2021 Güncellenme:
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Milletvekili danışmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, finans sağlayan milis yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Yüksel gözaltına alınmıştı.

Mustafa Yüksel Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesinde yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Yüksel, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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