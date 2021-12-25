Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2021’de yapılacak. Yılbaşında 120 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak 2022 yılına zengin girmek isteyenler Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatlarını araştırıyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.

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Milli Piyango çekilişi kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 540 bin lira olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 120 milyon lira verilecek.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve “millipiyangoonline.com” internet sitesi üzerinden alınabilecek.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.