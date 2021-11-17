Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları…

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı. Yılın son döneminde şansını denemek ve 2022 yılına zengin olarak girmek isteyenler 120 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için Milli Piyango yılbaşı bileti alacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.

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31 Aralık 2021’de yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 540 bin lira olacak. İşte çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 120 milyon lira verilecek.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve “millipiyangoonline.com” internet sitesi üzerinden alınabilecek.