Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Amorti ve büyük ikramiye saat kaçta belli olacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi vatandaşlara yeni yıla zengi girme şansı veriyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 120 milyon lira verilecek. Milli Piyango çekilişi saat 17.00'de başlayacak, büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00'te canlı yayında gerçekleşecek.

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Milli Piyango'nun bu yıl büyük ikramiye olarak 120 milyon lira vereceğini açıklamasının rağmen bilet satışları ve heyecanı geçmiş senelere göre daha sönük geçti. Milli Piyango çekilişi ile yeni yıla zengin olarak girme hayali kuran vatandaşlar yılbaşı çekilişi saat kaçta çekilecek merak ediyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında geçtiğimiz haftalarda çeyrek, tam ve yarım biletler satışa çıkmıştı, Milli Piyango yılbaşı bileti satışı saat 16:00’da bitecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.00'de başlayacak. Saat 17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak.

Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık Cuma gecesi saat 23:00'te gerçekleşecek.

Bilet sorgulama ekranının saat 00.00’a kadar açılması bekleniyor.

17:00 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

23:00 Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 120 milyon lira verilecek.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve “millipiyangoonline.com” internet sitesi üzerinden alınabilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Milli Piyango’nun 31 Aralık günü çekilecek yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.