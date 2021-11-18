Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 9 milyon Suriyelinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır ötesi operasyonlarla ilgili konuştu. Akar, "Ülkemiz 9 milyon Suriyelinin insanı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu operasyonlar yapılmasaydı ülkemiz ve bölgemiz çok daha büyük tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi ve Erciyes Üniversitesi’nin akademik yıl açılış törenine katıldı. Sınır ötesi harekatlara ve Türkiye-Yunanistan gerginliğine değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

TERÖR KORİDORUNU ENGELLEDİK

– Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek. Küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cumhuriyetin en kapsamlı ve yoğun faaliyetlerini icra etmektedir. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlarken, güney sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunu engelleyerek buna asla müsaade etmeyeceğimizi çok net ortaya koyduk.

– Aynı zamanda 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşlerimizin topraklarına güvenli bir şekilde dönmelerini sağladık. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz, 9 milyon Suriyelinin insanı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu operasyonlar yapılmasaydı ülkemiz ve bölgemiz çok daha büyük tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı.

YPG’NİN PKK’DAN HİÇBİR FARKI YOK

– Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan şiddet ve tempoda komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olarak devam edecektir. Biz sadece terör ve teröristle mücadele etmekteyiz. Terörist neredeyse hedef de orasıdır. Bilinmelidir ki; PKK eşittir YPG'dir, YPG’nin PKK’dan hiçbir farkı yoktur.

– Birilerinin sivillere zarar verildiği, bazı etnik gruplarının hedef alındığı gibi asılsız iddialarla suni gündem oluşturmaya çalışıyor. Zira biz sadece ülkemizin ve milletimiz güvenliği değil aynı zamanda bölgede yaşayan tüm etnik grupların güvenliğine de önem vermekte, masum insanlara gözümüz gibi korumaktayız.

DAĞDAKİLER, MAĞARADAKİLER ANLADI

– Binlerce yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaştığımız herkes bizim kardeşimizdir. Bunun en açık göstergesi vatanımız için canlarını feda eden ve şehitliklerimizde bir arada yatan kahramanlarımızdır. Terörü besleyen ve terörden beslenen, aramıza nifak sokmaya çalışanlara inat kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir. 40 yıldır enerjimizi tüketen terörü bitirmek ve halkımızı bu terör belasından kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Bunu dağdaki, mağaradakiler anladı, umudumuz bunların hamileri de anlayacak” diye konuştu.

KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

– Biz dünyada Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunlar dahil tüm sorunları barışçıl sistemle ve uluslararası hukuk yöntemiyle çözülmesinden yanayız. Bunun için de büyük çaba gösteriyoruz. Komşumuz Yunanistan'ın da barış ve istikrar için uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak; Ege’de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hakkını korumakta azimliyiz, kararlıyız.

COĞRAFYA BİR KADERDİR

– Biz sadece kendi güvenliğimiz için değil aynı zamanda dost ve kardeş ülkeler için de elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Can gardaşımız Azerbaycan 30 yıldır işgal altındaki öz vatan Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarmıştır. Bu süreçte haklı davasında Azerbaycanlı gardaşlarımızın yanında olan Türkiye bundan sonra da tüm imkanlarıyla kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Coğrafya bir kaderdir, Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir. Bu coğrafyada var olabilmek için güçlü olmak zorundayız.

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