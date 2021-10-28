Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terörist neredeyse hedefimiz orası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yeni savunma konsepti olarak ortaya koyduğumuz husus, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirmektir. Onun için diyoruz ki terörist neredeyse hedefimiz orası" dedi.

Sozcu.com.tr

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Ateş Serbest-2021” faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı. “Ateşin gücü” sloganıyla yapılan ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu faaliyetin

sonunda konuşan Bakan Akar, şunları söyledi:

– Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak üzere 84 milyon vatandaşımızın hudutlarımızın güvenliği, hak ve menfaatlerimizin karada, denizde ve havada korunması ve kollanması için gereken ne varsa yapılmasıdır. Bekamız, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için yapılması gerekenleri yapmak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevidir.

İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI, YIKILACAK

– Mehmetçik bugüne kadar kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Böylece TSK, bölgemizde ve dünyada başta NATO'da olmak üzere saygın ve seçkin yerini korumaktadır ve her geçen gün bu yerini geliştirmektedir.

– Irak’ın kuzeyi başta olmak üzere terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Teröristlerin inlerine, mağaralarına, sığınaklarına girildi, girilmeye devam ediyor. İnleri başlarına yıkıldı, yıkılacak. Mehmetçik arazide görülmemiş başarı ve kahramanlıklarla vazifesini yerine getiriyor. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Yapılması gereken ne varsa yaptık, sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz.

MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE

– PKK eşittir YPG. Bunun herkes tarafından bilinmesi, bilmeyenlerin öğrenmesi lazım. Bunun görülmesi gerekir. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Yeni savunma konsepti olarak ortaya koyduğumuz husus, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirmektir. Onun için diyoruz ki terörist neredeyse hedefimiz orası. Teröristlerin peşinde olmaya devam edeceğiz.

– Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristler korkudan iki gece aynı yerde yatamıyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak’ın kuzeyinde 18 bin 641 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye’nin kuzeyiyle birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 32 bin 800 oldu.

TERÖR KORİDORUNU KURDURMADIK, KURDURMAYACAĞIZ

– Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru kurulması hayali yaşayanlar vardı. Bu terör koridoru, kurmaya çalışan teröristlerin başlarına yıkıldı. Bu terör koridorunu kurdurmadık, kurdurmayacağız. Bunun için ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içinde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz sınırlarımızın, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için çalışıyoruz. Sınırlarımızda, burnumuzun dibinde herhangi bir oluşuma müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Tek amacımız bu, bunun dışında bir amacımızın olmadığını herkesin bilmesi lazım.