Miras yüzünden abisini öldürdü

Manisa'nın Gördes ilçesinde, miras yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine evinden getirdiği av tüfeğiyle abisini vurarak öldüren adam, jandarma ekiplerine teslim oldu.

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Olay, Gördes’e bağlı kırsal Kızıldam Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında yaşandı.

İsmail Ç. (60), abisi Kadir Ç.’nin (62) evine giderek çözülemeyen miras yüzünden tartışmaya başladı. Kadir Ç.’nin evinin önünde gerçekleşen tartışmada taraflar kavga etmeye başladı. Bu sırada İsmail Ç. evinden getirdiği av tüfeği ile abisine ateş etti.

Kadir Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, abisini öldüren İsmail Ç. av tüfeği ile birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmanın olayla ilgili tahkikatının devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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