MKE ‘deniz topu’ yaptı

Makine ve Kimya Endüstrisi, yerli deniz topu yaptı. Daha önce 8.2 milyon Euro'ya ithal edilen deniz topu, 12 aylık AR-GE çalışmasıyla 4.7 milyon dolara tamamlandı.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Makine ve Kimya Endüstrisi, yerli deniz topunun ilk atışını yaptı. Kurum, ilk atışın görüntülerini 10 Kasım'da duyurdu ve “Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' sözünden esinlendik” açıklaması yaptı.

Daha önce 8.2 milyon Euro’ya yurt dışından tedarik edilen deniz topunda yerli üretim gerçekleştirildi. MKE A.Ş Genel Müdürü Yasin Akdere, 12 aylık AR-GE çalışmasından sonra yerli üretimin 4.7 milyon dolara mal edildiğini açıkladı.

16 kilometre menzile sahip deniz topu, 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilme kabiliyetine sahip ve yakın zamanda Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Milli savaş gemisi MİLGEM gibi platformlarda kullanılması hedefleniyor. Deniz topunun üretimi ile Türkiye, dünyada bu alanda kendi deniz topunu üreten sekizinci ülke oldu.