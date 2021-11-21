Motosiklet sürücüsü: Uyarıda bulundum, dayağı yedim

Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki motosikletliyi sıkıştıran otomobil sürücüsü kendisini uyaran motosiklet sürücüsünü otomobilinden inip hastanelik edene kadar dövdü, ardından kayıplara karıştı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 28 yaşındaki Fırat Hamarat kullandığı 48 AEH 890 plakalı motosiklet ile Bodrum yönüne giderken, tali yoldan aniden çıkan ve plakası 48 TC 464 olduğu iddia edilen otomobil tarafından kaldırıma doğru sıkıştırıldı. Hamarat, kazayı son anda atlattığını ve düşmekten kurtulduğunu belirterek otomobil sürücüsüne sözlü uyarıda bulunduğunu söyledi.

“OTOMOBİLDEN İNDİ TEKME TOKAT GİRİŞTİ”

Motosiklet sürücüsü Hamarat'ın uyarılarına sinirlenen otomobil sürücüsünün, önce motorun önünü keserek durdurduğu ardından otomobilinden inerek Hamarat'a tekme tokat saldırdığı iddia edildi. Hamarat olay yerinde aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere düşerken otomobil sürücüsü otomobiline binerek kayıplara karıştı.

KANLAR İÇİNDE KALDIRIMA YIĞILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Hamarat'a yardımcı oldu. Ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yüzü gözü şişen ve burnu kırılan Hamarat yaşadığı olayın şokunu uzun süre atlatamadığını söyledi.

“UYARIDA BULUNDUM DAYAĞI YEDİM”

Hamarat hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Ortakent istikametinden Gümbet istikametine sol şeritten giderken, sağ taraftaki tali yoldan önüme atlayan aracı fark ettim, sağ şeride kırdım. Sonra ‘Ne yapıyorsun' gibisinden söylemde bulundum. İlerledikçe küfür edip sonra önüme kırdı, beni sıkıştırdı. Araçtan çıktıktan sonra hiçbir şey söylemeden darp etmeye başladı. İlk darbe burnuma geldiği için hiçbir şey yapamadım. Ondan sonra sonra bir kaç darbe daha vurduktan sonra arabasına binerek kaçtı. Plakası ise 48 TC 464. Şahıstan şikayetçi oldum'' diye konuştu.