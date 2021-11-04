Motosiklet tutkunu müzisyen kazada yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet tutkunu müzisyen, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 25 metre ileriye düşen genç müzisyen yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Turgutreis Mahallesi’nde yaşayan müzisyen Gürcistan vatandaşı 30 yaşındaki Nina Jheru kullandığı motosiklet ile Bodrum'dan Turgutreis istikametine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Saadet Yazıcı'ya çarptı.

MOTOSİKLETİ İLE 20 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 20 metre motosikleti ile birlikte sürüklenen Jheru ve yaya Saadet Yazıcı ağır yaralandı. Vatandaşların çağırdığı ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Jheru kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

3 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Yaklaşık sekiz yıldır Bodrum'da yaşayan ve üç gün önce arkadaşları ile birlikte doğum gününü kutlayan müzisyen ve dövme sanatçısı Jheru'nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saadet Yazıcı'nın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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