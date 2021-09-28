MSB: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK'lı terörist komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.”