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MSB: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK'lı terörist komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.”

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