MSB duyurdu: Afrin’e bombalı saldırı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Afrin kentinde PKK/YPG terör örgütünün bombalı araçla saldırı düzenlediğini, 3 sivilin öldüğünü 6 sivilin de yaralandığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek” denildi.