MSB: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin açıklamasında, “Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi” denildi. MSB, resmi sosyal medya hesabından hava harekatının görüntülerini paylaştı.