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MSB: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin açıklamasında, “Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi” denildi. MSB, resmi sosyal medya hesabından hava harekatının görüntülerini paylaştı.

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