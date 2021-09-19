MSB: İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Teknofest festivali öncesinde İstanbul Boğazı'nda yarın selamlama uçuşu yapılacağını duyurdu. Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların, Türk Yıldızları ve Solotürk F-16 ekiplerinin de katılacağı etkinliğe ilişkin MSB, “Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun” mesajı paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 20 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Boğazı üzerinden uçakların selamlama uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu.
SAAT VERİLDİ
MSB'nin açıklamasında, “Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun” denildi.
AZERBAYCAN UÇAKLARI DA KATILIYOR
MSB'nin bilgilendirmesi şu şekilde:
“Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek.”
F-16’LAR UÇACAK
İstanbul Boğazı'nda uçuş yapacak ekipler arasında Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solotürk F-16 Gösteri Ekibi de bulunuyor.