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MSB: Kabil’den tahliyeler yeniden başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyelerin yeniden başladığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarının da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirdiğini açıkladı.

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MSB: Kabil’den tahliyeler yeniden başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyeler yeniden başladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Türk vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verildi.

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Afganistan Milli Savunma Bakanlığı