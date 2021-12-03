MSB: PKK/YPG’li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Yıldırım' operasyon bölgesinde 2, Zap bölgesinde 1 ve Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKKlı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirilirken, TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist de SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG’li terörist de Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece bugün 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu” denildi. DHA

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