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MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ, diğeri PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yayınlanma: 12:49 - 11 Kasım 2021 Güncellenme:
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MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Edirne’de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ diğerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”

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