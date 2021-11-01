MSB’den F-35 açıklaması: Birkaç ay içinde…

Milli Savunma Bakanlığı dün gerçekleşen Erdoğan-Biden görüşmesinin ardına açıklama yaptı. F-35'lerle ilgili olarak "Birkaç ay içinde de ikinci toplantının Washington’da yapılması planlanıyor" denildi.

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşmesi olmak üzere çeşitli konularda önemli açıklamalar yapıldı.

BİZ POZİSYONUMUZU ORTAYA KOYDUK

– (F-35 konusunda heyetler arası toplantı) İlk toplantı yapıldı. Her iki taraf bakış açılarını ve kendi pozisyonlarını ortaya koydular. Birkaç ay içinde de ikinci toplantının Washington'da yapılması planlanıyor. Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek.

HERHANGİ BİR KONUŞLANMA SÖZ KONUSU DEĞİL

– (Kamışlı'ya Rus uçaklarının konuşlandığı iddiası) Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için gerçekleştirilen bir faaliyete yönelik. Bir uçağın iniş yapıp daha sonra ayrılmasına ilişkin. Herhangi bir konuşlanma söz konusu değil.

– (Suriye tezkeresi) Buradaki mücadele bir süreklilik gerektiriyor. Bu sürekliliğin, devamlılığın sağlanması için süre iki yıl olarak belirlendi. Aynı zamanda mücadeledeki kararlılığımızın dosta, düşmana gösterilmesi için bu şekilde çıkarıldı.

– (Suriye sınırına takviye görüntüleri) Halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor. Bu kapsamda da TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırmak suretiyle gerekli tedbirleri alıyor.

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