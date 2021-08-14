MSB’den selde yıkılan köprüler için destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiğini duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde birçok yapı yıkıldı. Sel bölgelerinde yıkılan köprüler nedeniyle karadan ulaşımda aksamalar oldu.

Kastamonu'da; yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü, Azdavay Köprüsü yıkılırken, Valay-1 Köprüsünün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsünün yaklaşım dolgularında hasar meydana geldi. Söz konusu bölgelerde yol trafiğe kapatıldı.

Bartın'da; yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 köprüsü yıkıldı.

Sinop'ta; yağışlar nedeniyle İkisu Köprüsünde hasar meydana geldi. Çatalzeytin-Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ile Ayancık-Sakız yolu meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiğini duyurdu.

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