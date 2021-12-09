MTV’de yeniden değerleme oranları belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde(MTV) 2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25'e olarak uygulanacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edilmişti. Resmi Gazetede yayımlanan kararla bu oranda indirime gidildi. 2022 yılında MTV’de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 27 Kasım’da Resmi Gazete'de yayımlanan (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre MTV’de dahil Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları yüzde 36,20 oranında belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı düşürme ve artırma yetkisi bulunuyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bu oran yüzde 36,20’den yüzde 25’e indirildi. Böylece 2022 yılında MTV’de artış yüzde 25 olarak uygulanacak. Diğer vergi, harç ve cezalarda yüzde 36,20 olarak belirlenen oranda ise değişikliğe gidilmedi.