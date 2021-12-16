‘Muayenem var götüremem’ diyen taksicinin yalanı ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta aracının muayeneye gideceğini söyleyerek yolcuyu araçtan indirmeye çalışan taksiciye bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, ticari taksi de 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca yapılan incelemede aracın 04 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu ortaya çıktı.

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Esenyurt’ta geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söylemiş, uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen sürücü yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, araçtan inmesini istemişti.

Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartışmıştı. O anların yansıdığı cep telefonu görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri yolcuyla tartışmaya giren taksi sürücüsünü yakaladı.

ÇALIŞMA RUHSATI YOK, MUAYENESİ VAR

Taksi sürücüsü İ.Ş., Esenyurt ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde ekiplerince durduruldu. Belediye tarafından çalışma ruhsatının iptal edildiği tespit edilen sürücü İ.Ş.’ye bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, ticari taksi de 3 gün süre ile trafikten men edildi.

Ayrıca yapılan incelemede aracın 04 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu ortaya çıktı. (İHA)



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