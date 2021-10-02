Müezzinin hızlı yükselişi!

Sayıştay, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin müezzin Özel Kalem Müdürü Ergün Halis’in bürokraside yükselişini gözler önüne serdi. Halis için art arda gelen atamalar, “Bu kadar da olmaz, pes” dedirtti...

Ali Ekber ERTÜRK

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Erzurum'un Palandöken İlçesi'nde müezzinlik yapan Ergün Halis, 27 Mart 2017'de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Enstitü Sekreteri olarak atandı. Bir hafta sonra 3 Nisan 2017'de Rektörlük Özel Kalem Müdürü oldu. 2 Mart 2019'da ise Strateji Geliştirme Şube Müdürü oldu. Bu görevine başlamadan yeniden Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü görevine döndü. Rektör Abdülhalik Karabulut SÖZCÜ'nün sorusu üzerine, “Herşey prosedüre uygun” diye konuştu. Sınavsız müdürlük kadrosuna atanmayla ilgili bu müezzin örneğini veren Sayıştay, “Söz konusu istisna, bu tür atamalarda sadece sınav şartını ortadan kaldırmaktadır. Bu şekilde ataması yapılacak kişilerin yönetmelikte belirlenen genel ve özel şartları taşıyor olması gerekmektedir” dedi.

SAYIŞTAY'DAN UYARI

Aynı üniversitede sınavsız müdür yapılan birçok isim tespitinde bulunan Sayıştay, şu uyarıyı da yaptı: “Şube müdürlüğü sınavına dahi giremeyecek kişilerin istisnai yetki kullanımı nedeni ile şube müdürlüklerine atandıkları görülmektedir. Söz konusu uygulama, Üniversite'nin kanunlarla belirlenmiş amaçlarına ulaşması ve memurların eşitlik ve liyakat esasları dâhilinde görevlerini yerine getirebilmeleri açısından riskler barındırmaktadır.”