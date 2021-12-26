Muğla cezaevinde 11 kişinin corona testi pozitif

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla yayınlanan açıklamaya göre Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 34 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu koğuşta 11 kişinin Covid testlerinin pozitif olduğu belirtildi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 34 hükümlü ve tutuklu bulunan koğuşta 11 kişinin Covid testlerinin pozitif olduğu Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla açıklandı. Yağcı açıklamasında, “Kurumda 24 saat hazır tutulan sağlık görevlileri ile bu kişilerin takip ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. İhtiyaca göre ilaç ve vitamin takviyesi de verilmektedir. Koğuştaki hükümlü ve tutuklulardan kendi iradesiyle aşı olmayan 1 hükümlü hariç geriye kalanların tamamı aşılıdır” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANINCA AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada yapılan bir kısım paylaşımlarda; Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 30 kişilik bir koğuşta bazı mahkumların Covid testlerinin pozitif olduğu, Covidli hastaların bir kısmının hastalığı ağır geçiriyor olabileceği yönündeki iddialar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı bir basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

“Söz konusu koğuşta 34 hükümlü ve tutuklu bulunmakta olup 11 kişinin testi pozitiftir. Ancak hiç birinin durumu ağır değildir. Hatta semptom dahi göstermedikleri görülmüştür. Kurumda 24 saat hazır tutulan sağlık görevlileri ile bu kişilerin takip ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. İhtiyaca göre ilaç ve vitamin takviyesi de verilmektedir. Koğuştaki hükümlü ve tutuklulardan kendi iradesiyle aşı olmayan 1 hükümlü hariç geriye kalanların tamamı aşılıdır. Ceza İnfaz kurumlarımızda salgın tedbirleri en üst seviyede ve titizlikle uygulanmaya devam edilmektedir. Halihazırda ağır durumda hiçbir Covid-19 hastası bulunmamaktadır.”

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