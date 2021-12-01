Muğla Dalyan Kanalı’na dolgu yapılması Meclis gündeminde

CHP Muğla Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Süleyman Girgin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yazılı soru önergesi vererek “Muğla Dalyan Kanalı'nda yapılan doldurma ve kurutma işleri neye dayanarak yapılmaktadır?’’ diye sordu.

Mustafa SARIİPEK

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Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’ndeki koruma altında olan kanala yapılan dolguyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın cevaplaması için yazılı önerge verdi.

“MEYDAN DÜZENLEMESİ ADIYLA KATLEDİLİYOR”

Kamuoyuna Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ortaca Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen bir proje olarak yansıtılan “Dalyan Kanalı Kıyı Şeridi I. Etap Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” işi için çalışmalara başlandığı belirten Girgin şu soruları sordu:

* “Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Alanı sınırlarında imar planında park, yol ve günübirlik tesis alanında kalan bölge, imar plan kararlarına aykırı olarak meydan düzenlemesi adıyla katlediliyor mu?

* Bu proje için Muğla Büyükşehir Belediyesinden kurum görüşü alınmamıştır. Proje kapsamında kıyıda yapılan doldurma ve kurutma işleri neye dayanarak yapılmaktadır?

İmar Planı kararında günübirlik alan olarak belirlenen ve plan hükümlerinde “… Bu alanlarda yapılar ve yollar ağaç kesmeden uygulanacaktır…” denilmesine rağmen yerinde ağaç kesimi yapılıyor mu?

* Herhangi bir İmar planı kararı bulunmadan teknelere ilişkin kanalda bir düzenleme yapılıyor mu? Bu kapsamda bu tekneler için bağlama iskelesi yapılacak ise bu iskelenin işletme ihalesi yapılacak mı? Ne şekilde faaliyet gösterilecektir?”

“ATIK YÖNETİMİ NASIL YAPILACAK?”

Dalyan Kanalında yapılacak düzenleme sonrasında mevcutta kanalda bağlı teknelerden kaynaklı atık yönetimi ne şekilde yapılacağını da soran Girgin sorularına şöyle devam etti:

“Projede yapılan trafik, bisiklet yolları ve otoparklar ile ilgili nasıl bir düzenleme yapılacaktır?

* Proje kapsamındaki dolgu, iskele vb. uygulamalar ile ilgili hazırlanmış bilimsel bir rapor var mıdır?

* Hafriyat atıkları ne şekilde bertaraf edilecektir, atıkların döküm sahası neresidir?

* Kanal ve çevresinde yapılacak düzenlemede alt yapı, elektrik, su ve kanalizasyon sistemi ile ilgili ne şekilde bir düzenleme yapılacaktır?

* Onaylı imar planı plan hükümlerinde 2.17. Kıyı Kullanımı: Bu hüküm kapsamında gerekli projeler onaylanarak izinler alınmış mıdır?”

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