Muğla Datça açıklarında art arda korkutan depremler! Son depremler

Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 00:12'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.2'lik depremin ardından iki artçı sarsıntı daha oldu.

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AFAD’ın verilerine göre, Muğla’nın Datça ilçesinin açıklarında bir deprem meydana geldi. Yerin 8.92 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi’ine göre, saat 00:12’de olan ilk depremin ardından saat 00:15’te yerin 6.9 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde, saat 00:21’de yerin 6.7 kilometre derinliğinde 3 büyüklüğünde sarsıntılar daha meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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