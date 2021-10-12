Muğla’da 58 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçe merkezi ve Göcek Mahallesi’ndeki koylardan deniz yoluyla İtalya ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla çıkış yapmak isteyen toplam 58 kaçak göçmen yakalandı. Köyceğiz ilçesinde de 5 ayrı suçtan aranan bir kişi gözaltına alındı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye ilçe ve Göcek Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu merkez ve Göcek koylarından deniz yolu ile İtalya ve Yunanistan ülkelerine yasa dışı yollarla çıkış yapılacağı bilgisi alındı.

Jandarma ekipleri dün (Pazartesi) saat 16'da Katrancı 3. koyunda ülkeyi yasa dışı yollardan terk etme hazırlığı içinde bulunan 3 Suriye, 1 Irak, 5 İran ve 49 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 58 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi ile koordineli olarak Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

KASTEN ADAM ÖLDÜRMEKTEN ARANAN BİR KİŞİ KÖYCEĞİZ'DE YAKALANDI

Yine dün Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zeytinalanı Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi esnasında yapılan kimlik sorgusunda kasten öldürme, 2 kez kasten yaralama, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme gibi 5 ayrı suçtan arandığı tespit edilen E.İ. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahsın üzerinde bir adet ruhsatsız Pietro Beratta marka 9 mm. tabanca, tabanca şarjörü, ruhsatsız Webley Scott Birmingham marka 9 mm. toplu tabanca, 13 adet 9 mm. tabanca fişeği ele geçirildi.