Muğla’da ihtiyaç sahiplerine 1100 TL kara kış desteği

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Kara Kış Destek Paketi’yle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL’lik gıda ve yakacak yardımında bulunacaklarını duyurdu.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç sahiplerine 1100 TL'lik Kara Kış Destek Paketi ile gıda ve yakacak yardımı yapılacağını açıkladı.

Kış mevsiminin zorlu şartlarında vatandaşlara destek sağlayacak önlemler aldıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Paketin içinde barınmadan eğitime, sağlıktan üretici desteklemelerine kadar birçok farklı proje ile kış desteklemeleri bulunacak” dedi.

GÜRÜN: VATANDAŞLARIMIZIN HER KOŞULDA YANINDAYIZ

Gürün şunları söyledi:

“Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yaklaşan kış mevsiminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımız için kış mevsiminin zor geçmemesi, zorlu koşulların etkilerinin bir nebze olsun azaltılması adına Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Kara Kış Destek Paketini' başlatıyoruz. Destek paketimiz kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimize yakacak, gıda ve maddi yardım yapıyoruz.

Öğrencilerimiz için de eğitim yardımı (burs, kırtasiye), üreticilerimiz için fide, fidan, sokakta kalmak zorunda kalan vatandaşlarımızı için barınma desteği sağlıyoruz. Ayrıca sokağa çıkmanın daha da zorlaşacağı kış mevsiminde hasta, engelli, yatağa bağımlı vatandaşlarımız için evlerinde tedavi, küçük tadilat ve kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayacağız.”

“DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ”

Hiçbir Muğlalı vatandaşın sokakta kalmaması, yatağa aç girmemesi, yaşlılar ve engellilerin kendini yalnız hissetmemesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Gürün, sözlerine şöyle devam etti:

“Her zaman bize rehber olan Mustafa Kemal Atatürk'ün önemle üzerinde durduğu dayanışma kültürünü şehrimizde en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız. Evlatlarımızın en büyük haklardan biri olan eğitim hakkından mahrum kalmaması, üreticilerimizin düştüğü zor durumda onlara el uzatabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu şehri birlikte paylaştığımız her vatandaşımızın gönlü rahat olsun. En zor günlerinde bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz.”

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