Muğla’da kar yağışı sebebiyle okullar tatil oldu

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde son 48 saattir etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren bazı okulların tatil edildiği açıklandı İlçe merkezinde kar kalınlığının 40 cm. ye kadar ulaştığı belirtilirken ulaşımın güçlükle yapılabildiği belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk ve kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu.

ŞEHİR MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 40 SANTİMİ AŞTI

Kavaklıdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda ilçe merkezinde ve kırsal kesimde kar kalınlığının 40 santimetreyi geçmesi ve aşırı buzlanma nedeniyle iki gün ara verildiği belirtildi. Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada taşımalı eğitim kapsamındaki Nebiler, Harmanbelen, Göncüler, Kuyualan, Erikli, Topalak, Çatak, Burnugöz okullarında eğitime 20 Aralık Pazartesi ara verildiği ve öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri meteoroloji'nin verdiği 5 günlük don uyarısı üzerine riskli bölgelerden gelen taşımalı eğitimli öğrenciler için ara verildiği, okullara ulaşabilen öğrenciler için eğitimin devam ettiğini belirtti.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI

Kavaklıdere Belediyesi'ne ait iş makinaları ise ilçe merkezinde ve karın kapattığı köy yollarında ulaşımı açmak için çalışmalara başladı. Bazı yollarda tuzlama yapıldı ve özel şirketlere ait iş makinalarından yardım istendi.

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