Muğla’da ulaşıma yüzde 25 oranında zam yapıldı

Muğla ilinde şoförler odalarının talebi üzerine toplu taşıma, servis ve taksimetre ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Yaşar ANTER

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Muğla ili ve ilçelerindeki şoförler odalarının talebi üzerine alınan karar gereğince artan döviz kurları ile birlikte akaryakıt, bakım ve onarım fiyatlarına da üst üste zamlar geldiği belirterek yeni fiyat ayarlaması yapıldı.

Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine sunuldu. Yapılan görüşmelerin ardından UKOME’den toplu taşıma, servis ve taksimetre fiyat tarifelerine yaklaşık %25 zam yapılması kararı çıktı.

Buna göre taksimetre açılış ücreti 6,52 TL, indi bindi ücreti ise 25 TL oldu.

Öğrenci servislerinde ise 0-3 kilometre 250 TL, 13-15 kilometre 380 TL, 15 kilometre üzerine her kilometre için 5,25 TL alınmasına karar verildi.

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