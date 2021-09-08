Muğla’daki maden ruhsatları iptal edilsin kampanyasına destek büyüyor

Muğla Çevre Platformu Muğla'da meydana gelen orman yangınları sonrasında yanan alanlarla ilgili bilimsel çalışmalar sonuçlanıncaya kadar, Muğla’da hiçbir yeni maden ruhsatı verilmemesi, ruhsat verilmiş olsa dahi hiçbir yeni maden alanının işletmeye açılmaması için imza kampanyası başlattı. Kampanya destek verenlerin sayısı 3 bini geçti.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan ve hemen ardından Bodrum Mazı, Çökertme, Mumcular, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Seydikemer ve Menteşe'de devam ederek 2 hafta süren yangınların ardından Muğla Çevre Platformu imza kampanyası başlattı. Platform üyeleri yanan alanlarla ilgili bilimsel çalışmalar sonuçlanıncaya kadar, Muğla'da hiçbir yeni maden ruhsatı verilmemesi, ruhsat verilmiş olsa dahi hiçbir yeni maden alanının işletmeye açılmamasını istedi. Kampanyaya destek verenlerin sayısı 3 bini geçti.

“TEK BİR AĞAÇ DALINA, HATTA YAPRAĞINA İHTİYACIMIZ VAR”

Ülke genelindeki orman yangınlarından sonra tek bir ağaç dalına hatta yaprağına bile ihtiyaç duyulduğunun belirtildiği açıklamada, Yaraların sarılmaya çalışıldığı belirtildi. Açıklamada “Şu anki verilere göre 66 bin hektar ormanlık alanımız ve sayısını tahmin bile edemediğimiz canlılarımız yandı, kül oldu. Yanan ormanlarımızda yaban hayvanlarımızın habitatı ya yok oldu ya da çok daraldı. Şimdi ise yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Kızılçamlarımızın, karaçamlarımızın, meşelerimizin, maki topluluklarımızın, karakulaklarımızın, kaplumbağalarımızın, arılarımızın, böceklerimizin, Marmaris Semenderlerimizin yeniden hayat bulmak için zamana ihtiyacı var. Yanan ormanlarımızın rehabilite edilmesi gerekiyor. Rehabilitasyon süresinde ise objektif bakış açısı ile değerlendirme yapan bilim insanlarımızın görüş ve yönlendirmeleri dikkate alınmalı” ifadeleri kullanıldı

MUĞLA’DAKİ ORMANLIK ALANLARIN YÜZDE 65’İNE MADEN RUHSATI VERİLMİŞ

Tema Vakfı’nın 2020 yılı araştırma verilerine göre Muğla'daki ormanlık alanların yüzde 65'ine maden ruhsatı verildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Bilimsel çalışmalar sonuçlanıncaya kadar, Muğla'da hiçbir yeni maden ruhsatı verilmemesini, ruhsat verilmiş olsa dahi hiçbir yeni maden alanının işletmeye açılmamasını talep ediyoruz. Çünkü Muğla’nın ve tüm Anadolu topraklarının üstü, altında yatan madenlerden çok daha değerlidir. Muğla Cennet Kalsın.”