Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını başladı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bafa Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınının rüzgarın etkisi ile büyüdüğü bildirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine 34 km. uzaklıktaki Bafa Mahallesi yakınlarındaki Danışment Mevkii'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangına ilk olarak 2 helikopter, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ile otuz orman işçisi ve köylülerin müdahale ettiği belirtildi.

Milas'ı İzmir'e bağlayan Karacabel Tüneli'nin üst taraflarında çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü bildirdi.