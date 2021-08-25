Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını başladı
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bafa Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınının rüzgarın etkisi ile büyüdüğü bildirdi.
Muğla'nın Milas ilçesine 34 km. uzaklıktaki Bafa Mahallesi yakınlarındaki Danışment Mevkii'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangına ilk olarak 2 helikopter, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ile otuz orman işçisi ve köylülerin müdahale ettiği belirtildi.
Milas'ı İzmir'e bağlayan Karacabel Tüneli'nin üst taraflarında çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü bildirdi.