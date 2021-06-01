Muhalefete saldırının arkası kesilmiyor… Bu kez de İYİ Partili isim saldırıya uğradı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Hatay programına katılan Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mümin İnan, Ankara’ya dönerken Adana’nın Pozantı ilçesinde bir tesiste yemek molası verdi.

Dün saat 22.00 sıralarında İnan'a kimliği belirlenemeyen bir kişi yumrukla saldırdı. İnan ve partililerin müdahale üzerine saldırgan ve plakasız araçta bekleyen 2 kişi olaylarından kaçarak uzaklaştı.

PLAKASIZ ARAÇLA TAKİP ETMİŞLER

Yaşanan olayla ilgili SÖZCÜ’ye açıklama yapan Mümin İnan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve önemli bir şeyi olmadığını belirterek, “Plakasız bir araç̧ ile takip etmişler. Pozantı’da yemek için mola vermiştik ekip arkadaşları olarak. Orada lavaboya ellerimi yıkamaya gittiğimde arkamdan hiç̧ bir şey söylemeden bir kişi yumruk attı. Bizde savunma pozisyonuna geçince panik halinde kaçtı. Saldıran bir kişiydi ancak araç 2 kişi daha bekliyordu. Plakasız bir araba. Orada polisler de vardı. Hemen olaya el koydular. Saldırganı tanımıyorum. Neden yaptıklarını da bilmiyorum” dedi.

İnan, tesislerin güvenlik kameralarının çalışmadığını ancak güven güçlerinin saldırganları bulmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

“BUNLAR İYİ GÜNLER”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İkizdere'de taşocağına karşı köylülerin mücadelesine destek verdiği sırada uğradığı sözlü saldırıya ilişkin, “Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler. Çayeli’nde de gerekeni yaptılar. Trabzon’a geçmeye kalktın, uçağa binip döndün. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez” açıklamasında bulunmuştu…

SON DÖNEMDE SALDIRIYA UĞRAYAN MUHALİF SİYASİLER VE GAZETECİLER

* KRT TV programcısı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Avukat Afşin Hatipoğlu, evinin önünde kimliği belirsiz maskeli kişilerce saldırıya uğradı. Soruşturma hakkında açıklama yapılmadı.

* Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Tutuklanarak cezaevine konulan 5 saldırgan, 20 gün sonra tahliye edildi.

* Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu saldırıya uğradı. Gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

* Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan, Ankara’da evinin önünde beyzbol sopalı saldırıya uğradı. Saldırgan Emre Aydemir, 2 bin liralık para cezasını taksitle 10 ayda ödeyecek.

* CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesine katıldığı Ankara Çubuk’ta linç girişimine maruz kaldı. Davada tutuklu sanık yok

* Evinin önünde toplanan 50 kişilik grup İYİ Parti lideri Meral Akşener’i tehdit etti. Dava beraatla sonuçlandı.

* TİP Milletvekili Barış Atay, 4 kişinin saldırısına uğradı. Yakalanan 3 saldırgan 2.5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

* Gazeteci Levent Gültekin’e Halk TV binası önünde bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar serbest bırakıldı.