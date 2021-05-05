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Muhalefetten ‘128 milyar dolar nerede?’ zinciri

Muhalefet partilerinden sosyal medyada 128 milyar dolar nerede zinciri! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e attığı pas Türkiye'nin gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:15, 05/05/2021
HaberlerGündem
Muhalefetten ‘128 milyar dolar nerede?’ zinciri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Merkez Bankası'na ait 128 milyar doların nerede olduğunu sordu.

Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz?” ifadesini kullandı.

Meral Akşener ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na pas attı: Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın, yılmadan kovalamaya devam. Sayın Temel Karamollaoğlu sizde yeni bir bilgi var mı?

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Yayınlanma Tarihi:13:07,