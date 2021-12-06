Muhalefetten Katar tepkisi: Elin oğlu ucuza mal kapatmanın hazırlığını yapıyor

Katar Dışişleri Bakanı’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde ekonomik krize işaret ederek “Türkiye’de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz” açıklaması yapmasına muhalefetten tepki yağdı.

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TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Katar'a gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Katar Dışişleri Bakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, “Türk kardeşlerimizin alacakları önlemler ülkeye bu krizi aştıracak. Bizim Türkiye ile olan ilişkimiz çok güçlü ve desteğimiz devam ediyor. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları büyük ve bu yatırımların sonuçları olumludur. Bu kriz geçici bir krizdir” dedi ve Türkiye'ye yatırım sinyalleri verdi. Al-Thani ayrıca, “Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Katar ziyareti ve yapılan açıklamalara muhalefetten tepki gelmeye devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Meclis’te 2020 Bütçe Görüşmeleri’nde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Katar Dışişleri Bakanı'nın bugün yaptığı bir açıklamayı anımsatarek, “Katar Dışişleri Bakanı, ‘Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz.' Niye gidiyoruz oraya? ‘Ya bizde mallar çok ucuz. Gel, neyim varsa sana vereceğim. Yeter ki beni kurtar.' Ya Türkiye?” diye sordu.

“ELİN OĞLU UCUZA MAL KAPATMANIN HAZIRLIĞINI YAPIYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “128 milyar doları buharlaştıranlar, milli paramızın kolunu, kanadını kırdı. Türk Lirasını tamamen savunmasız bıraktı. Şimdi elin oğlu avucunu ovuşturup, ucuza mal kapatmanın hazırlığını yapıyor. Buna sebep olanlar da utanmadan ekonomide kurtuluş savaşından bahsediyor. Hadi oradan” tepkisini gösterdi.

“KELEPİR FİYATINA YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise, “Ülkenin kaynakları kelepir fiyatına yabancılara peşkeş çekiliyor. Yıllardır uyarıyorum! İşin geldiği nokta ortada… Başka dış güce ihtiyaç var mı?” ifadelerini kullandı.

“BORCU SIFIRLAMIŞ GİBİ ÖVÜNMÜŞTÜNÜZ…”

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ise şunları söyledi:

“IM­F’­ye olan 23.5 mil­yar dolar borcun 421 mil­yon dolar taksitini üretim ile değil de; 38 milyar 84 milyon değerindeki kamu varlıklarını satarak ödemiş ve borcu sıfırlamış gibi övünmüştünüz. Oysa ödenen taksit dış bor­cu­n 1/800’ü ya­ni 800’de bi­riy­di.”

“ERDOĞAN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE KATILMAK YERİNE KATAR'A GİTMİŞTİR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki bütçe görüşmelerine katılmayarak Katar'a gitmesine dikkat çeken İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Cumhurbaşkanı, Milletin Meclisi’nin en önemli oturumuna katılmak yerine Katar’a gitmiştir. Ey millet! Buna sözün yoksa neye olacak?” dedi.

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