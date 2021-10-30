Muhalif basına ‘sansür’e tepki

Anıtkabir'deki engellemede sonra gazetemiz SÖZCÜ, Cumhuriyet, Halk TV, Tele 1, KRT TV, BirGün ve Yeniçağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda basın kuruluşu, birçok etkinlik gibi, AKM’nin yeniden açılış törenine de davet edilmedi. Kararı SÖZCÜ’ye değerlendiren kurum yöneticileri, artan akreditasyon engeline tepki gösterdi.

Batuhan SERİM

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 7'den 70'e vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Bu esnada foto muhabiri ve haber kameramanlarının Anıtkabir'den çıkarılması tepkilere neden oldu.

Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’deki kabrini ziyaret eden binlerce vatandaş adeta görüntülenmesin, yandaş olmayan basından gizlensin istendi.

Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeniden açılış törenine de yandaş olmayan medya davet edilmedi. Cumhuriyet, BirGün, Yeniçağ, KRT TV, Tele 1 ve Halk TV yöneticileri açılışa davet almadıklarını belirterek, son dönemde zirveye çıkan akreditasyon engeline tepki gösterdi. Kurumların SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamalar şöyle:

“CUMHURİYET'İN KAZANIMLARINI İMHA ETMEYE ÇALIŞAN BİR İKTİDAR VAR”

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ:

“Ortada, Cumhuriyet'in değerlerine düşman olan, Cumhuriyet'in kazanımlarını imha etmeye çalışan bir iktidar var. Bu iktidar, bugünkü Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından da görüldüğü gibi bir göstermelik, ruhsuz, içi boş söylemlerle geçirmeye çalışırken, halk büyük bir coşkuyla kutladı. Artık devlet siyasal İslamcıların, Cumhuriyet ise halkın. Halkın geniş kesimlerinin Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkması nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi gibi binaları yapmak, onarmak zorunda kaldılar.

“DAVET ETMEMELERİ SON DERECE NORMAL”

“Bizi davet etmemeleri son derece normal. Ben bunda bir gariplik görmüyorum. Çünkü AKP ve AKP zihniyetindeki siyasal İslamcılar, Türkiye'nin Cumhuriyetçi kesimleriyle, Türkiye'nin soluyla, laiklikten yana büyük toplum kesimleriyle uzlaşmak, onlarla barışmak ve bir araya gelmek gibi bir niyetleri yok. O kini ve düşmanlığı sürdürüyorlar. O bakımdan davet etmemeleri son derece normal. Böyle bir davet beklemiyorduk biz. Şaşırmış da değiliz.”

“TARİH BUNLARI YAZACAK”

KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut:

“Basın özgürlüğü açısından çok zor bir dönem bu son 20 yıldır yaşadığımız olaylar. Türk basını açısından çok kara bir dönem. Tarih bunları yazacak. Gazetecilik açısından değerlendirildiği zaman da; tek bir elden servis edilen haberin her yerde aynı şekilde çıkmasını amaçlayan bir sansür zihniyetinden başka bir şey değil.

Zaten yandaş gazetelere baktığınız zaman da tamamının hemen hemen aynı başlıklarla, aynı cümlelerle çıktığını görüyorsunuz. Tek bir kaynaktan talimat alıyorlar. Bu talimatın gereğini yerine getirerek gazetelerini, televizyonlarını tek yanlı olarak koyuyorlar.”

“TÜRK BASINI ÜZERİNDE KARARTMA UYGULANIYOR”

“Bir karartma dönemi uygulanıyor şu anda Türk basını üzerinde. Bu anlamda birkaç basın yayın organı, birkaç televizyon ve gazete, SÖZCÜ de bunlara dahil, bu karartmayı yarmaya çalışıyoruz hepimiz el birliğiyle. Gerçek haberi, bozulmamış haliyle insanlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 20 yıldır uygulanan bir şeyin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyoruz.”

“AKREDİTASYON, NET BİR ŞEKİLDE SANSÜR”

“AKM'de herhangi bir davet almamamız da, muhabir arkadaşlarımın Anıtkabir'deki törene sokulmaması da bunun en net göstergesidir. Akreditasyon denen şey, aslında bir yandan da net bir şekilde sansürdür. Gazeteciler istedikleri alana girip haber yapma hakkına Cumhuriyet tarihinde her dönem sahipler ancak son 20 yıldır yaşadığımız dönemde net bir şekilde bir karartma uygulanıyor. Bir sansür politikası devlet eliyle Türk basınına net bir şekilde dayatılıyor.”

“İKTİDAR HER ZAMAN YAPTIĞINI YAPTI”

Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Fatih Yardım:

“(Gülerek) Tabi ki davet almadık. İktidar her zaman yaptığını yaptı. Yine yandaşları çağırdı, muhalifleri almadı. Buna artık şaşırmıyoruz.”

“TÜM MEDYA ORGANLARININ DAVET EDİLMESİ GEREKİR”

BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı:

“Bizim açımızdan şaşırtıcı değil. Beklemiyorduk, davet alsak da davete icabet edeceğimizi sanmıyorum. Ama yine de bütün yayın organlarının, tüm medya organlarının davet edilmesi gerekir. Benzer bir şey bugün Anıtkabir'de de yaşandı. Kendilerinden olmayan hiç kimseye hiçbir şekilde bir yaşam hakkı tanımayan bir siyasal iktidar aklıyla karşı karşıyayız. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu karanlık günler de geçecek. Elbet devran değişecek.”

“ELEŞTİREL BASINA YÖNELİK DEMOKRASİ DIŞI TUTUMU KINIYORUZ”

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya:

“Bugün Anıtkabir ile başlayan çok önemli bir akreditasyon yasağı ile karşı karşıya kaldık. Adını Atatürk'ün koyduğun Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabirlerinin, Cumhuriyet'in 98. yılında Anıtkabir'de sabahki törenlere sokulmaması ve böyle bir yasağın uygulanmasını demokratik bulmuyoruz.

Cumhuriyet Gazetesi'nin AKM'deki törenlere davet edilmemesini de manidar buluyoruz. Eleştirel basına yönelik bu demokrasi dışı tutumu da kınıyoruz. Böyle bir yasağı da kabul etmiyoruz. Biz Cumhuriyet kutlamalarını aynı coşkuyla, halkla birlikte kutlamayı; bunu büyük bir coşkuyla sayfalarımızda yansıtmayı sürdüreceğiz.”