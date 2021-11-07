Muharrem İnce: Ampülü söndürün

Gaziantep'te konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Gaziantep bir zamanlar CHP’nin kalesiydi. Şimdi AK Parti’nin kalesi ama en kısa sürede Memleket Partisi’nin kalesi yapacağız burayı! Hiç kuşkunuz olmasın” dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gaziantep'i ziyaret etti. Gaziantep il sınırında uzun bir araç konvoylarıyla coşkuyla karşılanan Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı açılışını gerçekleştirdi. Sokağın kalabalığı almaması üzerine, vatandaşların talepleri doğrultusunda İnce, Heykel Meydanı'nda konuşmasını gerçekleştirdi. Heykel meydanını dolduran gençler sloganları ile sık sık İnce'nin sözünü kesti ve parti otobüsüne koşarak eşlik ettiler.

İNCE'Yİ GENÇLER KARŞILADI

Muharrem İnce, “15 yaşından beri siyasetle uğraşırım. 16 sene milletvekilliği yaptım. 4 sene il başkanlığı yaptım. Sayısız mitingler yaptım, sayısız illere gittim ama ilk kez Gaziantep'te beni karşılayanların hepsi 30 yaşın altında. Bu geleceğimize dair beni umutlandırıyor. Önümüzdeki seçimi sizlerle birlikte belirleyeceğiz. Hep birlikte gençlerle ve kadınlarla belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“GAZİANTEP'İ KALE YAPACAĞIZ”

Konuşmasında hem iktidara hem de muhalefete yüklenen İnce, “Gaziantep her şeyi barındıran bir kent. Gıda sanayi var mı? Var! Metal Makine Sanayi var mı? Var! Tekstil var mı? Var! Gurmelik var mı? Var! Gaziantep düzgün yönetilirse Türkiye'ye bakabilecek bir kent. Gaziantep bir zamanlar CHP'nin kalesiydi. Şimdi AK Parti'nin kalesi ama en kısa sürede Memleket Partisi'nin kalesi yapacağız burayı! Hiç kuşkunuz olmasın” diye konuştu.

“ZENGİN TOPRAKLARIN YOKSUL ÇOCUKLARI OLMAYACAĞIZ”

Türkiye'nin üretim gücünün düştüğünü belirten İnce, “Türkiye eskisi gibi üretmiyor. Buğday son 14 yılda en düşük üretim. Arpa son 32 yılda en düşük üretim. Bizim çiftçimize buğdayda 2 bin 250 tl veriyorlar. Dışardan ithal ettiklerine 3 bin 130 tl veriyorlar. Arpada bizim çiftçimize bin 750 tl veriyorlar. İthal ettiklerine 2 bin 740 tl veriyorlar. Üreticinin maliyeti yüzde 80 artmış. Ama fiyatlar yüzde 25 artmış. Biz zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız. Biz bunu hak etmiyoruz. Biz zenginliği ve refahı hak ediyoruz” diye kaydetti.

“NE CUMHUR NE MİLLET TEK YOL MEMLEKET”

Partisinin kuruluş süreci hakkında bilgi veren İnce, “Biz Memleket Partisi'ni kurarken şöyle dedik. Bizim arkamızda büyük elçiler yok! Yabancı devletler yok! Bizim arkamızda sermaye de yok. Bizim arkamızda medyada yok. Bizim arkamızda millet var, millet. Milletle birlikte başaracağız bunu. Sloganımız çok basit. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket” sözlerini sarf etti.

“TÜM PARTİLER BİRBİRİNE BENZEDİ”

Sloganlarla sık sık sözünü kesen gençlere seslenen İnce, “Değerli gençler, sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, evlatlarım, arkadaşlarım Türkiye bu yoksulluk girdabından kurtulmak zorundadır. Türkiye üreten bir Türkiye olmalıdır. Konuşan bir Türkiye olmalıdır. Türkiye'de siyasi partilerin hepsi birbirine benzedi. Hepsinin tüzüklerini inceleyin. Hepsi tek adam partisi. Sadece Memleket Partisi'nde genel başkanı da Cumhurbaşkanı adayını da delegeler değil üyeler seçiyor. Türkiye'de bir ilk bu” ifadelerini kullandı.

“AMPULÜ SÖNDÜRÜN”

Türkiye'de çalışanların yarısı asgari ücretli olduğunu dile getiren İnce, “Yarısı asgari ücretli bir toplumun mutlu olması mümkün değildir. Refah içinde olması mümkün değildir. Sarayın bahçesindeki hurmalar bile alttan ısıtmalı ama Enerji Bakanı tasarruf yapın diyor. Diyor ki: “evinizi 23 derece değil, 22 derece ısıtın. Faturanızdan yüzde 7 tasarruf edin.” Faturayı yüzde yüz azaltmak istiyor musunuz? Ampulü söndüreceksiniz” şeklinde tepki gösterdi.

“ENFLASYON YÜZDE 50”

Enflasyon üzerinden iktidara yüklenmeye devam eden İnce, “Türkiye'de yalanlar 3'e ayrılıyor. Bir yalan, iki kuyruklu yalan, üç TÜİK istatistikleri. Enflasyon kaçmış? Yüzde 19,8 miş. Yalandan kim ölmüş. Türkiye'de enflasyon yüzde 50. Bakın 3 sene önce miting yaptığım bu yorgun Erdoğan seçilirse dolar 8-10 lira olur demiştim. Oldu mu? Oldu! Şimdi söylüyorum. Erdoğan giderse dolar 5 tl olur” dedi.

“MAKUS TALİHİ YENECEĞİZ”

Millete güvendiklerini dile getiren İnce, “Biz Memleket Partisi olarak kendi gücüne güvenen, milletin gönlüne güvenen, sokaklara inmiş, Türkiye'yi karış karış dolaşan bir partiyiz. Yepyeni bir parti. Atatürkçü yurt sever bir parti. Biz bu makus talihi yeneceğiz. Buna inanıyorum. İnsanlarımıza güveniyorum” diye konuştu.

“GENÇLER YURT DIŞINA GİTMEK YOK”

Gençlere “yurtdışı hayalleri kurmayın” diyen İnce, sözlerine “Türkiye'nin yeniden büyümesi, üretebilmesi, özgürleşebilmesi için gençlere sesleniyorum. Size bir abiniz olarak sesleniyorum. Okumak için gidin yurtdışına, gidin ama geri gelin. Bu memleketin ormanlarını biz koruyacağız, bu memleketin sokaklarını biz temizleyeceğiz. Bu sokaklar, bu caddeler bizim. Bu memleket bizim, hiçbir yere gitmek yok!” şeklinde devam etti.

“ANKETÇİLERE SESLENİYORUM”

Konuşmasın anket ve kamuoyu araştırma şirketlerine seslenen İnce, “Anketçilere sesleniyorum. Seçimden sonra evimin bahçesinde yemeğe davetlisiniz. Ama yaptığınız anketleri tabağın önüne koyacağım. Bakalım gönlünüz razı olacak mı?” dedi.

“MEDYA BİTMİŞ”

Sözlerine medyaya yüklenerek devam eden İnce, “Medya bitmiş. Bak şimdi burada konuşuyorum. Halk TV'de göremezsin beni. Neden belediyelerden besleniyor. İktidarı eleştiriyorum. A Haber'de göremezsin; neden hazineden besleniyor” ifadelerini kullandı.

“3600 NE OLDU?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen İnce, “Polislere, öğretmenlere 3600 sözünü sen de vermiştin ben de vermiştim. 3 yıldır üstüne yatıyorsun. Ne oldu 3600?” diye sordu.

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