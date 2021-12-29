Muharrem İnce, atanamayan öğrenci için isyan etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından atanamayan bir öğrencinin isyanını paylaştı.

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İnce, sosyal medya hesabından Binnur Karakoyun isimli bir öğrencinin paylaşımını alıntıladı. Haksızlığa uğradığını dile getiren Karakoyun, paylaşımında, “Ben bu sınava karnımda bebeğimle çalıştım gecemi gündüzüme kattım 8 aylık gebeydim sınava girdiğimde coviddim üstelik bebeğime bi şey olmasın diye ağlaya ağlaya çözdüm soruları bu mu adalet ? Aldığım puanı hiç etmeye ne hakkınız var ? #mülakatahayır” ifadelerini kullandı.

“HAYALLERİNİ ÇALDIĞINIZ BU GENÇLER BİZİM EVLATLARIMIZ”

İnce’de bu paylaşımı alıntılayarak şu not ile paylaştı:

* KPSS'den 91.5 alıyor, mülakatta 51 verip eliyorsunuz! Hangi cemaate, torpilliye, eşe dosta yediriyorsunuz gençlerin hakkını?

*Hayallerini, umutlarını, emeklerini çaldığınız bu gençler bizim evlatlarımız, bu milletin evlatları! Bu devran dönecek! Bu millet geleceğini geri alacak!.

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