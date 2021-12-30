Muharrem İnce: Bakanlığa değil Saray’a gidilmeli

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’nın Polatlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmaması konusunda ‘’Türkiye’de tek adam rejimi var. Gidilecekse saraya gidilmeli’’ dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'nın Polatlı ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Polatlı Ticaret Odası ile Polatlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret eden İnce esnafın ve çiftçinin sorunlarını dinledi.

İnce gazetecilerin soruları üzerine, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmaması konusunu değerlendirdi ve ‘'Türkiye'de tek adam rejimi var. Milli Eğitim Bakanlığına gitmeye gerek yok, gidilecekse saraya gidilmeli'' dedi. “Türkiye’de bakan falan yoktur. Onlar bakan diye tanıtılan kişiler birer sekreterden ibarettir'' diyen İnce şunları söyledi:

NEREDE ESKİ BAKANLAR?

‘'Bugün Türkiye'de Bakanların adlarını bile bilen bile yok. Önceden deve dişi gibi bakanlar vardı. Hepsinin bir ağırlıkları vardı. Şu anda Türkiye tek adam rejimindedir. Milli Eğitim Bakanı da bir kişidir. Yargı da bir kişidir. Adalet, Dışişleri, İçişleri, Tarım Bakanı da bir kişidir. Hepsi tek kişidir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı’ndan randevu istemeye de gerek yok. Bu Bakanlar patronu ne derse onu yaparlar. Kendine malik değildirler. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na gitmeye gerek yok. Gidilecekse saraya gidilmelidir. Gerisi boştur. Çünkü bakan diye birisi yoktur. Benim tavsiyem, benim düşüncem gidilecekse saraya gidilmelidir. Gerisi boştur, gereksiz bir iştir''