Muharrem İnce, Bozkurt’ta felaketi yerinde inceledi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, selden zarar gören bölgeleri ziyaret etti. İnce, Bozkurt ilçesinde felaketi yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşların sorunlarını dinledi.

SOZCU.COM.TR

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Muharrem İnce, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden zarar gören yerleri ziyaret etti.

İnce, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bozkurt'ta yaşanan felaketin acısına zaman bile ilaç olamaz. Çok büyük bir felaket; büyük bir acıyı paylaşıyoruz. Bu acılar bir daha yaşanmasın diye imar, rant ve HES seven bu düzeni değiştireceğiz. Ele ele verip insanı, yaşamı, doğayı seven yeni bir gelecek kuracağız” dedi.

AFAD tarafından, yapılan açıklamada ise “Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır” ifadeleri kullanılmıştı.