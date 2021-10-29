Muharrem İnce Cumhuriyet yürüyüşünü gerçekleştirdi

Samsun’un Bafra ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bir okul tarafından her yıl gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü iptal edilmiş, yürüyüşün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin de katılacak olması nedeniyle iptal edildiği iddia edilmişti. Yasağa tepki gösteren Muharrem İnce, Bafralılarla birlikte Cumhuriyet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdi.

İsmail AKDUMAN

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Samsun’un Bafra ilçesine giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından her yıl düzenlenen Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne de katılacağı belirtilmişti.

Daha sonra Memleket Partisi Samsun İl Başkanı Recep Kılıç, Bafra İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in İnce’nin de yürüyüşe katılacağını öğrenmesi üzerine yürüyüşe verdiği izni iptal ettiğini ileri sürmüştü.

VATANDAŞLAR KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği “Cumhuriyet yürüyüşümüzü elimizde olmadan gelişen şartlar sebebiyle iptal etmek zorunda kaldık” açıklaması yaptı ancak çok sayıda vatandaş lisenin önünde saat 19.00'da bulaşarak yürüyüş yapacaklarını duyurdu.

“KİMSEDEN İZİN ALMAYACAĞIZ”

Yasağa tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet yürüyüşünü gerçekleştirdi. Bafralılarla yürüyen İnce, Cumhuriyet’i kuranların kimseden izin almadığını söyleyerek, “Biz de Cumhuriyeti kutlamak için kimseden izin almayacağız. Yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz” dedi.

KÖYLÜLERE SÖZ VERDİ: ZİGOŞ OYNAYACAĞIZ

İnce, daha sonra Bafra’nın Selemelik Köyü’ndeki geleneksel Cumhuriyet kutlamalarına katıldı. Mübadil köylülerle birlikte geleneksel pilavdan yiyen Muharrem İnce, “Size söz veriyorum, yine geleceğim bir düğününüze katılacağım, zigoş oynayacağız” dedi.