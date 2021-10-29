Muharrem İnce katılacak diye Cumhuriyet yürüyüşü iptal edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde açılış ve halkla görüşmek üzere gelecek olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, bir okulun mezunlarının kurduğu dernek tarafından her yıl düzenlenen Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne de katılacağı belirtildi. Ancak, ilçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in İnce'nin katılacağını öğrenince yürüyüşe verdiği izni iptal ettiği ileri sürüldü.

İsmail AKDUMAN

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Bafra’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından her yıl organize edilen ve bütün ilçe halkının davetli olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü bu yıl iptal edildi.

Yürüyüşe Kaymakam Cevdet Ertürkmen’in izin vermediği iddia edilirken, iptal nedeni olarak aynı gün ilçede ziyaretler yapacak olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin yürüyüşe katılacak olması gösterildi.

Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği “Cumhuriyet yürüyüşümüzü elimizde olmadan gelişen şartlar sebebiyle iptal etmek zorunda kaldık” açıklaması yaptı.

İLÇE HALKI TEPKİ GÖSTERDİ

Diğer yandan Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in Cumhuriyet Yürüyüşünü iptal kararına vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterirken vatandaşlar tepkiyle karşıladı.

Ancak çok sayıda vatandaş lisenin önünde saat 19.00’da bulaşarak yürüyüş yapacaklarını açıkladı.

“KAYMAKAM ÜSTTEN EMİR ALMIŞTIR”

Memleket Partisi Samsun İl Başkanı Recep Kılıç, dernek tarafından düzenlenen yürüyüşün Muharrem İnce’nin programında olmadığını belirterek, sadece yürüyüş yapan vatandaşları selamlamasının istendiğini söyledi.

Akşam 19.00’da yürüyüş yapılacağını ve aynı saatlerde İnce’nin esnaf ziyareti olduğunu açıklayan Kılıç, “O saatlerde bizde orada olacağımız için dernek bizi de davet etti. Dernek başkanıyla görüşerek Genel Başkanımızın başka programları olduğunu ancak yürüyüşe katılanları selamlayabileceği konusunda anlaştık. Sayın İnce’nin bu konudan haberi dahi yok. Biz o anda kendisinden rica edecektik. Ancak, bir şekilde Kaymakam bey, Sayın İnce’nin yürüyüşe katılacağını duyuyor ve dernek başkanıyla görüşerek yürüyüşü iptal ettiğini söylüyor. Yani Sayın İnce katılacak diye her yıl yapılan yürüyüşü iptal ediyor. Dernek başkanı arkadaş beni arayarak durumu anlatınca benimde haberim oldu. Kaymakam bey, buna tek başına karar vermemiştir. Yukarıdan bir emir geliştir” diye konuştu.

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin önce Tekkeköy ardından da Bafra’da partisinin ilçe binalarının açılışını yaptıktan sonra, esnaf ziyaretlerinde bulunacağı ve daha sonra da mübadil vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Selemelik mahallesinde ki Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katılacağı belirtildi.