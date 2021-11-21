Muharrem İnce: Konya’da un bitti seçim yakın

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde esnafı ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Konya’da un bitti diye haberler geliyor. Konya’da un bittiyse Erdoğan’ın da kredisi bitmiş demektir, seçim kapıda. Bizim seçimlere bakış açımız; bu iktidardan kurtulmak, bu iktidarı yenmek. Bu kiminle oluyorsa o aday olmalı" dedi.

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Cem YILDIRIM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnafla sohbet etti. Eşi Ülkü İnce ile çarşıda yürüyerek esnaf ve vatandaşlara görüştü, Demirciler Çarşısı'ndaki iş yerlerini de ziyaret etti.

İnce, ‘'Vatandaş gelecek kaygısını bıraktı; günü nasıl çıkarırız telaşı içinde. Türkiye derin bir yoksulluk yaşıyor. Saraydaki kibirlinin inatlaşması bilime ve hukuka uygun olmayan davranışları, geçmişte söylediklerini bugün tersinden okuması… 2006'da, ‘Faizi evrensel kurallarla birlikte değerlendirmek lazım.' diyordu bugün dini söylemler üzerinden ekonomi açıklamaya çalışıyor” dedi.

“KONYA'DA UN BİTTİ”

İnce, ekonominin iyi yönetilmediğini de söyledi ve “Bundan 3 yıl önce ‘Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira olur' demiştim. Özür diliyorum bu kadarını ben bile tahmin edemedim. O kadar kötü yönetti ki 10 lirayı da geçti. Onun için tahminlerimi tam tutturamamışım. Böyle giderse dolar 20 lira olur. Tek adam mantığıyla bu işler yürümez. Hukuk devleti olmadan, Türkiye'nin yargısı adalet dağıtmadan Türkiye'nin ekonomisi düzelmez, döviz de düşmez” dedi ve şunları söyledi:

‘'Konya'da un bitti diye haberler geliyor. Konya'da un bittiyse Erdoğan'ın da kredisi bitmiş demektir, seçim kapıda. Bizim seçimlere bakış açımız; bu iktidardan kurtulmak, bu iktidarı yenmek. Bu kiminle oluyorsa o aday olmalı. ‘Şu kişiler aday olmalı', ‘bu kişiler aday olmamalı' gibi bir söylemi doğru bulmuyorum.”

“FAİZ BORCUNU SİL”

'Hangi iktidar döneminde işe alınmış olursa olsun, hangi görevde olursa olsun harama bulaşmamış, yanlış işler yapmamış bütün kamu görevlileri başımızın tacıdır. Bugünkü iktidar gidici ama siz kalıcısınız. Yanlış işiniz yoksa hiç korkmayın” diyen İnce şunları söyledi:

‘'Madem faize bu kadar karşısın yapılacak çok basit. Kamu alacaklarına neden faiz uyguluyorsun. Hem de yüksek faiz. Çiftçilerin borçları sizin döneminizde 83 kat büyüdü. O zaman sil bu çiftçilerin faiz borcunu. Kamu alacaklarındaki faizi sil. Öğrencilerin borçlarını sil. Elini tutan yok. İşine geldiği zaman uluslararası kurallar. İşine geldiği zaman Kuran'da böyle yazıyor. İnsanları kandıran bir kibirli var”

“POMPADAN ZAM AKIYOR”

Benzin zamlarına dikkat çeken İnce, “Benzin istasyonlarına gittiğimizde görüyoruz. Pompadan benzin akmıyor. Zam akıyor. Türkiye bir yangın yeri olmuş. Asla umutsuz değiliz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde Memleket Partisi'nin iktidarında 50 artı 1'i aldığımızda tüm sorunları çözeceğiz.” diye konuştu.

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