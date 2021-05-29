Muharrem İnce: Memleket Partisi olarak bu hadsize dava açacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un torunlarının icazet aldığı Ayasofya’daki törende imamın, “Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” diyerek Ayasofya’yı müzeye çevirenlere lanet okumasına bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den geldi.

“HADDİNİ BİL”

İnce, partisinin imama dava açacağını duyurdu. Sosyal medyadan tepkisini dile getiren İnce, “Yüzyıllarca bu toprakları yurt edinmiş milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve inancını yedi düvele karşı savunan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘zalim ve kafir’ diyen hadsiz hesabını verecek. Memleket Partisi olarak bu hadsize dava açacağız!” dedi.

Muharrem İnce, paylaşımında “#HaddiniBilMustafaDemirkan” etiketini kullandı.

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