Muharrem İnce: Bu kafayla giderse dolar 20 lira olur

Konya'da açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3 yıl önce meydanlarda "Erdoğan bir daha kazanırsa dolar 8-10 lira olur" dediğini hatırlatarak, "Özür diliyorum milletimizden. Bu kadarını ben bile bilemedim" ifadelerini kullandı. Yeni tahminini paylaşan İnce, "Bu kafayla giderse dolar 20 lira olur. Batırır memleketi" dedi.

Müslüm EVCİ

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Memleket Buluşmaları programı kapsamında Konya'ya geldi. Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden İnce, Sultan Selim Cami'sinde cuma namazı kıldı. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorulunu yanıtlayan İnce, Merkez Bankası ve Para Politikaları Kurulu (PPK) üyelerine suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

“GÖREVİ KÖTÜYE KULLANIYORLAR”

Merkez Bankası yöneticileri ve PPK üyelerinin görevlerini kötüye kullandığını dile getiren İnce, “Bugün avukatlarımıza gerekli talimatları verdim. Merkez Bankası ve Para Politikaları Kurulu Üyeleri'ne suç duyurusunda bulunacaklar. Merkez Bankası Kanunu çok açık. Kanun PPK ve Merkez Bankası yöneticilerine fiyat istikrarını koruma, bağımsız karar alma ve bu konuda politika uygulama yetkisi veriyor. Böyle olmasına rağmen iki ayda yüzde 30'luk bir döviz artışıyla karşı karşıyayız. Bu fakirleşmek demektir” dedi.

“MİLLETİ DÜŞÜNMÜYORLAR”

Bağımsız karar alma yetkisi olan Merkez Bankası'nın milleti düşünmediğini söyleyen İnce, “Sarayda oturan kibirliyi düşünmektedir. Onun talimatlarıyla yönetilmektedir. Saraylının kibri yüzünden milletimiz fakirleşmektedir. 50 kere söyledik. Enflasyon düşmeden faiz düşürmek dövizi arttırır. Bu artış enerji fiyatlarında artış demektir. Ham maddede artış, tüm girdilerin fiyatında artış demektir. Bunun sonunda da karşımıza enflasyon olarak çıkacaktır” diye konuştu.

“MEMLEKETİN SOYULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Görevini kötüye kullanan Merkez Bankası nedeniyle herkesin cebinden para gittiğini dile getiren İnce, “128 milyar dolar gitti. Kuru sabit tutmak için bu para gitti. Şimdi dolar geldi 11 liranın üzerine, Euro geldi 13 liraya dayandı. O 128 milyar doları 6.80'den alanlar bugün 12 liradan bozacak. Kim bunlar? Bunları bilelim. Memleketin soyulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

“BU KADAR KÖTÜ YÖNETECEKLERİNİ BEN BİLE TAHMİN EDEMEDİM”

3 yıl önce meydanlarda “Erdoğan bir daha kazanırsa dolar 8-10 lira olur” dediğini hatırlatan İnce, “Özür diliyorum milletimizden. Bu kadarını ben bile bilemedim. Ben 10 lira olur dedim ama 12 lira oldu. Bu kadar beceriksiz olacağını ben bile tahmin etmedim. Kötü yönetiyordu ama bu kadar kötü yöneteceğini asla tahmin etmedim” ifadelerini kullandı.

“DAVALARIN DÜŞMESİ LAZIM”

İnce sözlerine, “Dolar 4 lirayken bazı vatandaşlarımız dolar 7-8 lira olacak diye tweet attıkları için mahkemeye verdiler bu vatandaşları. 11 lirayı geçmiş bir dolar varken bu davaların düşmesi lazım. Boşu boşuna yargılanıyorlar bu vatandaşlarımız” diye devam etti.

“KATARLA SWAP ANLAŞMASINDA DOLAR 12,5 LİRA MI?”

4 Haziran 2020 tarihinde Katarla yapılan SWAP anlaşmasını gündeme getiren İnce, “O zaman doları 12,5 lira üzerinden anlaştıklarını söylemiştim. Dolar 6.76 liraydı. Hiçbir devlet yetkilisi buna cevap vermedi. Sözümü tekrarlıyorum. Katarla yaptığınız anlaşmada doları 12,5 lira üzerinden mi anlaştınız? Bu milletin paralarını böyle mi soydunuz?” dedi.

“FAİZ HARAM DA DÜŞÜK FAİZ CAİZ Mİ?”

Gündemdeki faiz tartışmalarına da değinen İnce, şöyle devam etti:

* Faiz kötü. Faize iyi diyen mi var? Faiz haram da, düşük faiz caiz mi? Buna da bir cevap versin madem faiz bu kadar kötü. Bak Konya'da çiftçilerin faiz borçları var. Hadi gel birlikte silelim bunları.

* Dünyadan kopuk bir hayat yaşayarak, dünyayı tanımadan faiz takıntısıyla Türkiye ekonomisini yönetmeye kalkmak… Tekrar söylüyorum bu kafayla giderse dolar 20 lira olur. Batırır memleketi. İnşallah aklı selim galip delecektir.

“KİMSE KÜÇÜMSENMEMELİ”

İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, dün katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı adayı için kamuoyunda İstanbul ve Ankara büyükşehir başkanlarının isimlerinin ön plana çıktığı yönündeki soruya verdiği ‘Toplum pop star da bekleyebilir’ yanıtı hatırlatıldı.

İnce, konuyla ilgili şunları söyledi:

* Bize öğretmenlerimiz, eğitim fakültesinde şöyle öğretirlerdi. Sınıflardaki camların altını boyarlardı. Çocuklar dışarı bakmasın, öğretmenle ilgilensin, diye ama bizim öğretmenimiz ise ‘Sınıf camının altını boyayıp, çocuklara kendini zorla dinlettirmek öğretmenlik değildir.

* Öğretmenlik, boyasız camlar olacak, dışarı bakmak serbest olacak; ama sen dersi öyle güzel anlatacaksın ki öğrenciler seni dinleyecek. Öğretmenlik o derdi. İster pop yıldızı ol ister artist ol ister başka biri ol. Milletin gönlüne giriyorsan, oy alıyorsan, başımın üzerinde yerin var.

* Öyle ‘pop yıldızı’ falan diyerek kimse küçümsenmemeli. Yoksa camları boyayıp, millete zorla ders anlatmaya kalkmak daha kötü. Pop yıldızı olsun; ama milletin gönlüne girsin, oy alsın. Bence daha makbuldür.

Muharrem İnce, daha sonra esnafı ziyaret edip, sohbet etti.

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