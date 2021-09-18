Muharrem İnce: Saray’da bunu görecek göz yok, gönül yok, akıl yok

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin 1. Olağan Kurultayı’nda oy kullanan delegelerin tamamının oyunu olarak genel başkan oldu. Teşekkür konuşmasında iktidara yüklenen İnce, “Ormanda yangın var, söndürecek uçak yok. Ekonomide yangın var, Merkez Bankası’nda rezerv yok. Adalette yangın var, bunlarda yangını söndürecek vicdan yok. Memlekette yangın var, Saray’da bunu görecek göz yok, gönül yok, akıl yok” dedi.

Sozcu.com.tr

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Memleket Partisi’nin 1. Olağan Kurultayı’nda Muharrem İnce, genel başkanlığa seçildi. Ankara'daki kurultayda oy kullanan 750 delegenin oyunu alarak genel başkan olan İnce, bir teşekkür konuşması yaptı.

“GÖSTERELİM HERKESE”

“Türkiye'de 19 yıllık bir iktidar var. Bir de yapma demokrasi vaat eden bir muhalefet var” ifadelerini kullanan İnce, “AKP'nin yandaş kanallarını her gün eleştiriyorlar. Ama belediyelerden beslenme muhalefet kanalları da korkuyor göstermeye. Onun için bugün sizden bir şey istiyorum: Memleket Medyası. Memleket Medyası ne biliyor musunuz? Hepiniz alınız lütfen telefonlarınızı elinize. Herkes canlı yayın yapsın. Canlı yayın öyle olmaz, böyle olur diye gösterelim herkese” şeklinde konuştu.

“GERÇEK SORUNLARI TARTIŞMIYORLAR”

Türkiye'nin halinin ‘içler acısı’ olduğunu söyleyen İnce, şu açıklamalarda bulundu:

* Türkiye'de bunca problem var ama tartışmaya bak tartışmaya… ‘Metro ‘U' mu olacak, ‘M' mi olacak?' Babanızın parasıyla mı yapıyorsunuz siz? ‘U' diyenler de, ‘M' diyenler de o metronun parasını babanızın dükkanından mı getirdiniz? Milletin parasıyla yapıyorsunuz. ‘U' olsa ne olacak, ‘M' olsa ne olacak?

* Bu, şuna benziyor: Fatih İstanbul'u fethetmek istediğinde Bizans'ın papazları oturmuş, ‘Melekler erkek mi, dişi mi?' diye tartışıyor. Bugün Türkiye'nin iktidarı da, muhalefeti de Bizans'ın papazlarının tartıştığı gibi tartışıyorlar. Gerçek sorunları tartışmıyorlar.

“BU MEMLEKET SAHİPSİZ DEĞİL”

İnce, sözlerine şöyle devam etti:

* Ormanda yangın var, söndürecek uçak yok. Ekonomide yangın var, Merkez Bankası'nda rezerv yok. Adalette yangın var, bunlarda yangını söndürecek vicdan yok. Memlekette yangın var, Saray'da bunu görecek göz yok, gönül yok, akıl yok.

* Bu memleket sahipsiz değildir. Bu memlekete sahip çıkacağız hep birlikte. Ne pahasına olursa olsun. Yolda başımıza nelerin geleceğini bilerek, itibarsızlaştırma kampanyalarına direnerek, asla geri adım atmayacağız.

“ŞERİAT İSTERLER, ALMANYA'YA KAÇARLAR, NİYE ARABİSTAN'A KAÇMIYORSUNUZ?”

* Her mikrofonu eline aldıklarında Müslümanlıktan bahsederler, şeriat isterler; fırsatını buldular mı, Almanya'ya kaçarlar. Niye Arabistan'a kaçmıyorsunuz? İmam hatip açarlar her mahalleye bir tane ama kendi çocuklarını özel okullara gönderirler.

* Her mikrofonu eline aldıklarında şehirliği överler ama askerden kaçmak için her tür naneyi yerler. Milli Piyango'ya ‘Haram' derler ama İddia'yı, Şans Topu'nu, beygirleri 7 gün 7 gece koşturmayı bunlar icat ettiler.

“BİZ BU MEMLEKETİ BARIŞTIRACAĞIZ”

* ‘Kefenle yola çıktık' diye konuşurlar her zaman. Kefenle yola çıkarlar ama zırhlı araçların içinde 500 polisler gezerler. ‘Fakirlik Allah'a yakın olmaktır' derler ama zengin olmak için her yolu denerler.

* Mesela bunlar her ağızlarını açtıklarında alkolken söz ederler ama alkol vergilerinden köşeyi dönmeyi, oradaki vergilerden maaş almayı çok severler. Biz bu umutsuzluğu kıracağız. Biz bu memleketi barıştıracağız.