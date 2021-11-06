Muharrem İnce: Ya hırsızlar ya beceriksizler iş başındadır

Memleketin zor günlerden geçtiğini buna rağmen asla umutsuz olmadığını vurgulayan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, “Her şeyi vermiş Allah bize. Ama sadece iki örnek vereceğim size: kayısı ve fındık. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 70’ini Malatya yapıyor. Fındığın yüzde 65’ini Türkiye üretiyor. Bir ürünün yüzde 70’i senin elindeyse, o ürünü üretenler yoksul olamaz, olmamalı. Oluyorsa ya beceriksizler iş başındadır ya hırsızlar iş başındadır” dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Memleket Buluşmaları kapsamında Malatya'ya geldi. Yazıhan ilçesinde uzun bir konvoy tarafından karşılanan Muharrem İnce, kent merkezine geçti. Yol boyunca parti otobüsünden halkı selamlayan İnce, Malatya merkezde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Partisinin Malatya İl Başkanlığı açılışında konuşan İnce, iktidar ve muhalefete yüklendi.

“MEMLEKETİN ÖNÜ AÇILIR”

İnce, “Beceriksiz bir iktidar var. Ben 3 sene önce demiştim ki Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 TL olur. Oldu mu? Oldu! Şimdi bir şey daha söylüyorum Erdoğan giderse 4 tane 5'imiz olur. Hani böyle yapıyor ya! (Rabia işaretini kastederek) Erdoğan giderse, büyüme en az yüzde 5 olur, enflasyon yüzde 5 olur, işsizlik yüzde beş olur. Dolar da 5 TL olur. Söylemedi demeyin. Memleketin önü açılır, bereket gelir memlekete” dedi.

“DİPLOMASI OLANLAR DA YAYINLASIN”

Sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan otobüs kullanma videosu hakkında açıklama yapan İnce, “Yolda gelirken şoför arkadaşımıza biraz dinlendireyim seni dedim. O arada çocuklar video çekiyor, sosyal medyada yayınlıyor. Ardından giydiriyorlar bana. Ehliyetin E sınıfı mı? Var mı senin ehliyetin. Ben de ehliyeti sosyal medyadan yayınladım. Diploması olanlar da diplomasını koysun oraya” diye konuştu.

“MİLLETE YALAN SÖYLEMEK YOK”

İlkeli siyaset yapacaklarını dile getiren İnce, muhalefete de göndermelerde bulundu. “Malatya'ya gelip başka bir şey, Edirne'ye gidip başka bir şey söylemeyeceğiz” diyen İnce, konuşmasına “Malatya'da ne diyorsak, Edirne'de aynısını söyleyeceğiz. Rize'de aynısını söyleyeceğiz. Tekirdağ'da aynısını söyleyeceğiz. Kıvırmak yok. Millete yalan söylemek yok. Yani bir gün Atatürkçü, öbür gün tezkereye ‘hayırcı' olmayacağız. Ne diyorsak o. Doğru bildiğimizi, inandığımızı yapacağız” diye devam etti.

“YA HIRSIZLAR YA BECERİKSİZLER İŞ BAŞINDADIR”

Memleketin zor günlerden geçtiğini buna rağmen asla umutsuz olmadığını vurgulayan İnce, “Her şeyi vermiş Allah bize. Avrupa'nın en genç nüfusuyuz. 3 buçuk tarafımız denizlerle çevrili. Madenimiz var, ovalarımız var. Ama sadece iki örnek vereceğim size: kayısı ve fındık. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 70'ini Malatya yapıyor. Fındığın yüzde 65'ini Türkiye üretiyor. Bir ürünün yüzde 70'i senin elindeyse, o ürünü üretenler yoksul olamaz, olmamalı. Oluyorsa ya beceriksizler iş başındadır ya hırsızlar iş başındadır” dedi.

“50 ARTI 1 ALACAĞIZ”

Türkiye'ye yeni bir seçenek olmak için memleket yollarında olduklarını dile getiren İnce, “Biz millete yeni bir seçenek sunuyoruz. Bu iktidarı da bu muhalefeti de birlikte göndereceğiz. Adım adım örgütleniyoruz. Sabah Tokat'taydım. Şimdi Malatya'dayım. Yarın Gaziantep'teyim. Atatürk'ün dediği gibi, ‘Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.' Memleketin 81 vilayetinden yüksek oy olan, Türkiye partisi olmak istiyoruz. Önümüzdeki seçimde ittifaklara güvenmeden tek başımıza bu iktidarı da bu muhalefeti de göndereceğiz. 50 artı 1 alacağız” diye konuştu.

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