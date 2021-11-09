Muharrem İnce’den 10 Kasım mesajı: Sana söz, yolumuz sensin Atam
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 10 Kasım paylaşımında "Özgürlüğü ve bağımsızlığı ilmek ilmek işlediğin bu vatan topraklarında #SanaSöz yolumuz sensin Atam” ifadelerine yer verdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
İnce, paylaşımında, “Özgürlüğü ve bağımsızlığı ilmek ilmek işlediğin bu vatan topraklarında #SanaSöz yolumuz sensin Atam” ifadelerine yer verdi.